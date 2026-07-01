Pri preiskavi smrti ob Belopeških jezerih sodeluje tudi slovenska Policija

Kot so sporočili, je bila policija s strani Trilateralnega centra za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje v ponedeljek zvečer obveščena o najdbi dveh mrtvih oseb na območju Belopeških jezer v Italiji, v torek zjutraj pa še o vozilu slovenskih registrskih označb, ki je bilo parkirano na tem območju.

Več o tem, kaj je povedala Policija, si lahko pogledate v današnji oddali 24UR.

Po podatkih italijanskih varnostnih organov je umrla 49-letna državljanka Slovenije, medtem ko identitete druge osebe še niso potrdili. Domnevno pa naj bi šlo za njenega otroka. Omenjena Slovenka sicer na območju Slovenije ni bila prijavljena kot pogrešana oseba.