Pri preiskavi smrti ob Belopeških jezerih sodeluje tudi slovenska Policija

Kot so sporočili, je bila policija s strani Trilateralnega centra za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje v ponedeljek zvečer obveščena o najdbi dveh mrtvih oseb na območju Belopeških jezer v Italiji, v torek zjutraj pa še o vozilu slovenskih registrskih označb, ki je bilo parkirano na tem območju.
Po podatkih italijanskih varnostnih organov je umrla 49-letna državljanka Slovenije, medtem ko identitete druge osebe še niso potrdili. Domnevno pa naj bi šlo za njenega otroka.
Omenjena Slovenka sicer na območju Slovenije ni bila prijavljena kot pogrešana oseba.
Italijanska tiskovna agencija Ansa je v torek poročala, da so v ponedeljek zvečer pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo potrebna obdukcija. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, je poročala Ansa.
Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja. Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.
Avtomobil pokojne so v torek našli na parkirišču.
Preiskavo vodijo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci.