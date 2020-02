Slovensko smučarko v Mokrinah zbil 10-letnik, nato pa odpeljal naprej

Časnik Kleine Zeitung na spletni strani sicer piše, da je smučarko zbil otrok, nato pa nadaljeval z vožnjo, ne da bi ustavil. Poškodovano so zdravniško oskrbeli v dolini.

Na smučišču Mokrine pri Šmohorju na avstrijskem Koroškem se je v nedeljo okoli 10.50 huje poškodovala 62-letna smučarka iz Slovenije. Smučarka se je na smučišču zaletela z otrokom, starim približno deset let. Padla je in utrpela hudo poškodbo noge, je sporočila policija.

Nesreča na smučišču pa se je zgodila tudi v petek, 31. januarja. Kranjskogorski policisti so obravnavali nesrečo deskarja, ki so ga ob 20.45 našli pod vrhom smučišča Dolenčev rut. Deskar, ki je sicer imel ustrezno čelado, je bil nezavesten, po zadnjih podatkih je huje poškodovan, je sporočil Peter Jamnik s Policijske uprave (PU) Kranj. Kot je še pojasnil, okoliščine njegovega padca še niso pojasnjene. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o nesreči, prosi, da to sporočijo na številko 113 ali 080 1200.