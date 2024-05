'Slovo Mance Košir pomeni velikansko izgubo za celotno slovensko kulturo'

Od Koširjeve so se z žalostjo poslovili v stranki VESNA, katere sama je bila tudi članica. "Danes nas je vest, da se je poslovila naša Manca, pustila brez besed. Kljub njeni težki bolezni, je bila do zadnjega še tako polna Poguma, Upanja in Življenja, ki ga je prelivala na vse nas," so zapisali.

Manca je ženska, ki je slovenski prostor močno zaznamovala z mnogoterimi vlogami, so nadaljevali. "Večkrat spregledan pa je njen doprinos k ustvarjanju slovenskega zelenega političnega prostora - vse od začetka obstoja Republike Slovenije do danes. Bila je aktivna članica prve slovenske zelene stranke Zeleni Slovenije, ustanoviteljica in prva predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije."

Manca je bila tudi kandidatka na listi VESNE za letošnje evropske volitve. Tako je želela: "Podpreti VESNO z vsem srcem in telesom."

"Kljub temu, da smo se zavedali njenega slabega zdravstvenega stanja, se nam je zdelo prav, da spoštujemo to njeno željo in pogum za tako odločitev. Do zadnjega nas je spodbujala in iskala načine, kako lahko pomaga. V tem duhu bo vedno z nami. Njen pogum bo naš pogum," piše v sporočilu za javnost. "Kot je želela sama - za njo ne bomo žalovali, vsaj ne na glas - pač pa slavili njeno bogato življenje, s katerim se je dotaknila src mnogih."

Ob tem so še izrekli sožalje družini, prijateljem in vsem, "katerih življenja je bogatila".