'Smola pa taka', Velenjčan izgubil denarnico s ponarejenimi bankovci

Velenjski policisti so najdeno denarnico z dokumenti in evri prejeli v začetku preteklega tedna. Pri pregledu bankovcev so ugotovili, da je bilo med pravimi evri tudi več ponarejenih za 200 in 100 evrov. "Skupna vrednost ponaredkov je znašala 1.200," so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.

Policisti so pri Velenjčanu doma našli več ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov v vrednosti 2.800 evrov (slika je simbolična).

Policisti so takoj pričeli s preiskavo, pridobili odredbo sodišča in lastnika denarnice obiskali na domu. Opravili so hišno preiskavo in našli več ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov v vrednosti 2.800 evrov.

Policisti bodo osumljenega Velenjčana kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja ponarejanja denarja, za kar mu grozi kazen od šestih mesecev do osmih let zapora, so še pojasnili na PU Celje.