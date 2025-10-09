Svetli način
Črna kronika

Smrt 82-letnika: preiskovalni sodnik mladoletniku odredil hišni pripor

Celje, 09. 10. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Celjski policisti so mladoletnika, ki je osumljen povzročitve posebno hude telesne poškodbe starejšemu občanu, zaradi katere je ta umrl, privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je mlademu fantu odredil hišni pripor.

Kot smo poročali, se je v soboto na območju Celja zgodil incident, zaradi katerega je umrl 82-letni moški. Mlajša fanta in dekle so na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega, eden od mladoletnikov pa ga je po podatkih Policije udaril, zaradi česar je moški padel in z glavo udaril ob tla. 82-letnik je obležal, poškodovanega pa so ga kasneje z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrl.

Policisti so na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, pozvali mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje. Kar se je v ponedeljek tudi zgodilo.

Kraj, kjer je mladoletnik udaril 82-letnega občana.
Kraj, kjer je mladoletnik udaril 82-letnega občana. FOTO: Bralec

Na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih se je osumljenec sam javil Policiji, ta pa mu je odvzela prostost. 

Policisti so opravili razgovore tudi z drugima dvema mladoletnika, ki sta bila na kraju dogodka. Po zaključku preiskave so mladoletnika, osumljenega, da je udaril 82-letnega občana, zaradi suma storitve kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil hišni pripor. 

mladoletnik policija celje
