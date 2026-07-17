Smrt kolesarja: padel na cestišče, vanj trčil avtobus

Kot smo poročali, se je v četrtek okoli 11.50 v Portorožu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih ugotovitvah policistov je 61-letni voznik e-kolesa vozil po kolesarski stezi iz Lucije proti Piranu. Med vožnjo naj bi se zaletel v odprta vrata tovornega vozila, parkiranega ob desnem robu vozišča, in padel. Ravno v tem trenutku je iz smeri Lucije pripeljal voznik avtobusa in trčil v padlega kolesarja. Poškodbe 61-letnega voznika e-kolesa so bile tako hude, da je umrl na kraju, so sporočili iz Generalne policijske uprave.