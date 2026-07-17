Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Smrt kolesarja: padel na cestišče, vanj trčil avtobus

Portorož , 17. 07. 2026 11.34 pred 47 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

V Portorožu se je pripetila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. 61-letni voznik e-kolesa naj bi po trku v odprta vrata parkiranega tovornega vozila padel na vozišče, kjer ga je nato zadel avtobus, zaradi česar je umrl na kraju nesreče.

Kot smo poročali, se je v četrtek okoli 11.50 v Portorožu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih ugotovitvah policistov je 61-letni voznik e-kolesa vozil po kolesarski stezi iz Lucije proti Piranu. Med vožnjo naj bi se zaletel v odprta vrata tovornega vozila, parkiranega ob desnem robu vozišča, in padel. Ravno v tem trenutku je iz smeri Lucije pripeljal voznik avtobusa in trčil v padlega kolesarja. Poškodbe 61-letnega voznika e-kolesa so bile tako hude, da je umrl na kraju, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Preberi še V prometni nesreči v Portorožu umrl kolesar
Portorož prometna nesreča smrtna nesreča e-kolo policija

Osumljeni napada na policista v Kočevju v priporu

24ur.com Motorist med prehitevanjem trčil v avtobus in na kraju nesreče umrl
24ur.com Trčila avtobus in avtomobil, 44-letnik umrl
24ur.com Na Celovški cesti silovito trčil v avtobus in na kraju umrl
24ur.com Trčila tovorno vozilo in avtobus, voznik slednjega na kraju umrl
24ur.com Pijan 30-letnik na prehodu za pešce trčil v 70-letno kolesarko, ki je na kraju umrla
24ur.com 75-letni kolesar med vožnjo zapeljal z vozišča, padel in umrl
24ur.com V trčenju avtobusa, tovornjaka in avtomobila umrla ena oseba
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
vizita
Portal
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
cekin
Portal
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
moskisvet
Portal
Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
V večjem delu države izjemno sušne razmere, nekaj olajšanja bodo prinesle padavine prihodnje dni
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804