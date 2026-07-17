Smrt kolesarja: morebitna odgovornost voznika avtomobila in avtobusa?

16. 7. 2026 ob 11.53 uri so bili policisti PU Koper obveščeni o hujši prometni nesreči. Na kraju so policisti ugotovili, da je 61-letni kolesar, doma z območja PP Piran, peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. V Portorožu je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je na kraju kolesarja reanimiralo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine policisti še ugotavljajo. V zvezi prometne nesreče se ugotavljajo tudi morebitna odgovornost voznika parkiranega osebnega vozila in voznika avtobusa. Za razjasnitev vseh okoliščin je bil v preiskavo vključen tudi sodni izvedenec prometne stroke, so sporočili z Generalne policijske uprave.