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Črna kronika

Smrt kolesarja: morebitna odgovornost voznika avtomobila in avtobusa?

Portorož , 17. 07. 2026 11.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

V Portorožu se je pripetila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. 61-letni voznik e-kolesa je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje ga je oživljalo, vendar neuspešno. V zvezi prometne nesreče se ugotavljajo tudi morebitna odgovornost voznika parkiranega osebnega vozila in voznika avtobusa.

16. 7. 2026 ob 11.53 uri so bili policisti PU Koper obveščeni o hujši prometni nesreči. Na kraju so policisti ugotovili, da je 61-letni kolesar, doma z območja PP Piran, peljal po kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu. V Portorožu je padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je na kraju kolesarja reanimiralo, vendar neuspešno. Na kraju je umrl. Vse okoliščine policisti še ugotavljajo. V zvezi prometne nesreče se ugotavljajo tudi morebitna odgovornost voznika parkiranega osebnega vozila in voznika avtobusa. Za razjasnitev vseh okoliščin je bil v preiskavo vključen tudi sodni izvedenec prometne stroke, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Preberi še V prometni nesreči v Portorožu umrl kolesar
Portorož prometna nesreča smrtna nesreča e-kolo policija

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