Smrt moškega v požaru ni posledica kaznivega dejanja

Gasilci PGD Kamnik so bili v torek ob 10.49 uri obveščeni, da gori čebelnjak v naselju Zakal v občini Kamnik. Skupaj s kolegi PGD Kamniška Bistrica so zavarovali kraj dogodka in pričeli z gašenjem ter preiskovanjem brunarice s čebelnjakom v velikosti okoli 30 kvadratnih metrov, saj so dobili obvestilo, da naj bi bila v objektu ena oseba. Gasilcem se je na terenu pridružila še ekipa PGD Šmarca.

Ko je bil požar že skoraj popolnoma pogašen, so v notranjosti objekta našli človeško truplo. Dežurna enota NMP Kamnik je potrdila smrt.