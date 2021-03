Smrt motorista v Kopru: kazensko ovadili voznika tovornega vozila

Na ogledu kraja nesreče so koprskih policisti ugotovili, da je 37-letni državljan Ukrajine vozil v skupini vozil. Ko je z vozilom pripeljal do krožišča pri trgovskem centru za drugim vozilom ni vozil na potrebni varnostni razdalji. Pred njim je 81-letni Koprčan vozil motorno kolo in zmanjšal hitrost zaradi vožnje v krožnem križišču, voznik tovornega vozila pa je s prednjim delom vozila trčil v zadnji del motornega kolesa.

Po trčenju je motor potiskal pred seboj vse do izvoza proti Ferrarski ulici, kjer je motorno kolo padlo na desni bok, tovorno vozilo pa ga je potiskalo še nekaj metrov. Voznika motornega kolesa so izpod tovornega vozila rešili gasilci. V razgovoru z voznikom tovornega vozila je bilo ugotovljeno, da motorista ni videl. Na kraju sta bili preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Hudo poškodovanega Koprčana so odpeljali v bolnišnico, od koder so policiste obvestili, da je zaradi poškodb umrl. Odredili so sodno obdukcijo. Za voznika tovornega vozila, državljana Ukrajine, sledi kazenska ovadba, so sporočili še s PU Koper.