Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Smrt otroka v avtomobilu: Psihiater meni, da mati ni bila neprištevna

Celje, 19. 01. 2026 15.19 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Dojenček v otroškem sedežu

Na celjskem sodišču so na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju znova zaslišali psihiatra Petra Preglja. Ta je zavrnil ugotovitve izvedenca Mateja Kravosa in dejal, da zaradi manjkajočega osnovnega pregleda njegova ocena o materini prištevnosti ni utemeljena.

Peter Pregelj je zavrnil tudi Kravosovo oceno, da bi bila obdolženka zaradi zaužitja mešanice psihoaktivnih snovi v 24 urah pred dogodkom bistveno zmanjšano prištevna ali celo neprištevna, saj po njegovem mnenju za takšno presojo ni strokovne podlage.

Dodal je še, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila.

V vmesnem času je obtožena zapustila pripor, saj je potekel dvoletni rok od vložitve obtožnice, njen partner pa je zaradi druge zadeve prestajal zaporno kazen v Mariboru. Ker je kazen medtem že odslužil, je tudi on danes prišel na sodišče s prostosti.

Izrek sodbe bo predvidoma 2. februarja.

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami. Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.

otrok sojenje avto vročina

Policija prijela tatove goriva in mesa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450