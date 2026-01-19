Smrt otroka v avtomobilu: Psihiater meni, da mati ni bila neprištevna

Peter Pregelj je zavrnil tudi Kravosovo oceno, da bi bila obdolženka zaradi zaužitja mešanice psihoaktivnih snovi v 24 urah pred dogodkom bistveno zmanjšano prištevna ali celo neprištevna, saj po njegovem mnenju za takšno presojo ni strokovne podlage.

Dodal je še, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila.

V vmesnem času je obtožena zapustila pripor, saj je potekel dvoletni rok od vložitve obtožnice, njen partner pa je zaradi druge zadeve prestajal zaporno kazen v Mariboru. Ker je kazen medtem že odslužil, je tudi on danes prišel na sodišče s prostosti.

Izrek sodbe bo predvidoma 2. februarja.

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami. Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.