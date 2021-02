Smrt slovenskega turnega smučarja na italijanski strani Kanina

Italijanski mediji poročajo o tragični smrti slovenskega turnega smučarja. Na Žlebeh (Sella Nevea) na italijanski strani Kanina se je sprožil plaz, ki je terjal življenje nesrečnega smučarja. Razmere v visokogorju so zaradi nizkih temperatur in močnega vetra nevarne, saj nastajajo zbite in trde plošče snega, ki pa se lahko hitro sprožijo. Zato vsem, tudi izkušenim planincem, odsvetujejo obiskovanje visokogorja, kjer bodo razmere še nekaj časa nepredvidljive.

Kot piše italijanski portal Il Gazzettino, se je tragična nesreča zgodila včeraj okoli 15. ure. Trije turni smučarji, vsi naj bi bili Slovenci iz Nove Gorice, so se odpravili na turno smuko na Pic Majot.

Pristojni opozarjajo, da absolutno odsvetujejo gibanje v visokogorju, saj so razmere zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov, nizkih temperatur in močnega vetra izredno nevarne. Temperature v visokogorju znašajo okoli minus 20 stopinj Celzija, pihajo tudi močni vetrovi severnih in severovzhodnih smeri.

Ko so se spustili z nadmorske višine približno 1650 metrov, se je sprožil plaz. Ta je spodnesel enega izmed trojice, ki je padel in zdrsnil po strmini. Smučar ni mogel narediti popolnoma nič, da bi se ustavil, zato je med zdrsom zgolj pridobival na hitrosti. Ustavil ga je trk ob drevo. Gorski reševalci so takoj začeli z reševanjem, vendar je, kot poročajo italijanski mediji, nesrečni smučar na kraju nesreče umrl. Ostala smučarja nista utrpela hujših poškodb, še poročajo italijanski mediji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

OPOZORILO! Na območju Storžiča sta se včeraj sprožila dva snežna plazova, pri čemer so umrle tri osebe.Prvi plaz je v Kramarjevi smeri najprej zasul dva alpinista, ki sta takoj umrla. Do pasu je zasulo še dva, a sta se lahko izkopala in poklicala na pomoč. Stekla je obsežna reševalna akcija, med katero pa se je višje na tem območju sprožil še en plaz, ki je s seboj odnesel še dva alpinista. Eden od njiju je umrl, drugi je hudo poškodovan. Reševanje je potekalo v zelo zahtevnih razmerah, so povedali sodelujoči.

V zadnjih dneh je pihal okrepljen severni veter, ki je prenašal sneg v zavetrne lege. Na teh delih je veliko napihanega snega in že ob manjši dodatni obremenitvi lahko sprožimo snežni plaz. Ne glede na smer vetra so se lokalno gradile klože tudi pod severnimi grebeni, predvsem pod opastmi. Na teh delih bo tudi v prihodnjih dneh zaradi nizkih temperatur nevarnost proženja snežnih plazov VELIKA. Pihal bo tudi veter, ki bo še prenašal rahel sneg ter gradil klože in opasti.

icon-expand Turna smuka FOTO: Thinkstock

Razmere v visokogorju so zaradi nizkih temperatur in močnega vetra nevarne, saj nastajajo zbite in trde plošče snega, ki pa se lahko hitro sprožijo, je za STAdejal strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.Zato vsem, tudi izkušenim planincem, odsvetuje obiskovanje visokogorja, kjer bodo razmere še nekaj časa nepredvidljive.