Smrt ugrabitelja avtobusa ni posledica uporabljenih prisilnih sredstev

'Policista upravičeno uporabila plinski razpršilec'

Kot pojasnjujejo, je komisija na podlagi vsestranske preveritve okoliščin postopka ugotovila, da sta policista upravičeno, tj. zakonito in strokovno, uporabila plinski razpršilec, saj moški ni upošteval njunih večkratnih zakonitih ukazov in opozoril. Zato sta policista, da bi ga obvladala, zoper njega uporabila plinski razpršilec, različne oblike telesne sile in sredstva za vklepanje in vezanje. Med varnostnim pregledom je moški postal neodziven in ni več kazal znakov življenja. Policisti so takoj obvestili Operativno-komunikacijski center PU Ljubljana in zaprosili za nujen prihod reševalcev na kraj. Do prihoda reševalnega vozila z zdravnikom so policisti izvajali temeljne postopke oživljanja, ki so jih po standardnih protokolih nadaljevali zdravnik in reševalci Reševalne postaje Ljubljana, a so bili pri tem žal neuspešni.