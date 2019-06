Smrt v slovenskih gorah: Avstrijka zdrsnila na snežni podlagi

Kot so sporočili, okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdrsa na snežni podlagi in padca čez višji skalni skok.

Kot so sporočili, okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdrsa na snežni podlagi in padca čez višji skalni skok. Gre za zelo zahtevno območje, kjer je ne glede na letni čas zaradi varnosti nujna uporaba samovarovalnega kompleta in čelade, v zimskih razmerah, kakršne so trenutno na gori, pa tudi zimska oprema.

Umrla je državljanka Avstrije, ki je bila pogrešana od včeraj zvečer. Pokojno je z gore odpeljal vojaški helikopter z ekipo za reševanje v gorah in policistom gorske enote.