Smrt železniškega delavca v Podgradu pri Ljubljani

Delavec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, je poročala TV Slovenija.

Policisti so bili o delovni nesreči v Podgradu obveščeni nekaj pred 15. uro. Po do zdaj znanih podatkih je delavec umrl pri delu na stoječem vlaku na servisnem tiru, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti ogled kraja nesreče še opravljajo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.