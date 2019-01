Smrtna nesreča na škofjeloški obvoznici, ker je vozil v napačno smer

Gorenjski prometni policisti so na škofjeloški obvoznici včeraj obravnavali smrtno prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila s po enim udeležencem. V silovitem trčenju je eden od voznikov umrl, drugi pa je poškodovan.

"Okoliščine kažejo, da je razlog za nesrečo nepravilna stran vožnje voznika osebnega avtomobila, ki je poškodovan in je vozil proti Škofji Loki, pred predorom Sten pa je silovito trčil v voznika, ki je pripeljal nasproti in je umrl na kraju nesreče. Policisti o nesreči še vodijo postopek in izvajajo aktivnosti. Zbrana obvestila bodo odstopili pristojnemu državnemu tožilstvu," je danes sporočil predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos.

Tudi lani prva smrtna žrtev na Gorenjskem zaradi nepravilne strani vožnje

Na škofjeloški obvoznici so policisti v lanskem letu obravnavali šest prometnih nesreč, leto prej štiri. V štirih nesrečah lani so se udeleženci lahko telesno poškodovali, v letu 2017 pa so enake posledice nastale v dveh nesrečah. V ostalih nesrečah je nastala samo materialna škoda."Nesreče so se zgodile zaradi nepravilne strani vožnje, nepravilnega prehitevanja, neprilagojene hitrosti, neupoštevanja pravil o prednosti in neustrezne varnostne razdalje," so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Za območje predora Sten se od marca lani konstantno izvajajo meritve hitrosti s stacionarnim radarjem. V povprečju hitrost dnevno prekoračita po dva udeleženca, skupno jih je bilo lani 615. Dnevno se skozi predor pelje okoli 7.000 vozil, omejitev pa je 60 km/h.

S smrtno žrtvijo se je leto na gorenjskih cestah tako začelo krvavo. "Enako je bilo že lani, ko je tudi januarja zaradi nepravilne strani vožnje umrl voznik v Bohinju. Vseh smrtnih žrtev lani je bilo šest, poleg nesreče v Bohinju še februarja v Lescah, kjer je umrl pešec, v Logu je aprila umrl motorist, maja na Karavankah voznik avtomobila, julija v Kokri ponovno motorist, zadnja smrtna žrtev pa je umrla v nesreči po prevrnitvi kombija v Lescah," je še sporočil Kos.