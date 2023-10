Smrtna nesreča v gozdu: na 67-letnika se je prevrnil traktor

Zgodaj popoldne je 67-letnik v Kuzmi s traktorjem peljal po robu gozda. Vozilo se je nato prevrnilo in pristalo na moškem, ki je na kraju umrl. Tuja krivda je izključena, so sporočili s PU Murska Sobota.

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Murska Sobota, poroča Uprava za zaščito in reševanje.