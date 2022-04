Smrtno nevarno početje kolesarja: dekle na 'štango' in po hitri cesti

Na kraj so nemudoma odšli novogoriški prometni policisti, ki so voznika kolesa izsledili in tako preprečili morebitno tragedijo, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Izkazalo se je, da je "kaskader" 27-letni državljan Bolgarije, potnica pa 20-letnica, prav tako bolgarska državljanka.

Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje po hitro cesti, kjer je primer s kolesi strogo prepovedan. Plačilni nalog pa si je prislužil tudi zaradi potnice na gredi.

"Vožnja s kolesom po avtocestah in hitrih cestah je lahko smrtno nevarna, kaj je državljana Bolgarije vodilo k takšnemu nevarnemu početju, pa policisti niso ugotovili," so možje v modrem zaključili sporočilo.