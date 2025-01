Smrtonosni požar v domu upokojencev pri Beogradu vzel osem življenj

V domu upokojencev Ivanović, ki stoji v beograjski občini Barajevo, je zagorelo ob 3.22 zjutraj. Čeprav je umeščen sredi podeželja in je precej oddaljen od glavnih prometnic, so gasilske enote hitro prihitele in poškodovanim je bila pomoč nudena v rekordnem času, je po navedbah srbske radiotelevizije RTS zatrdil minister za delo in socialne zadeve Nemanja Starović. Kljub temu je požar terjal visok davek.

Umrlo je osem ljudi, sedem so jih prepeljali na Vojno-medicinsko akademijo (VMA) v Beograd in tamkajšnje urgence. 13 ljudi so iz ognjene stihije evakuirali in jih uredili začasno namestitev.