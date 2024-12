Smučar po zaprtju prog ostal na Krvavcu, pomagali so mu reševalci

V javnosti še vedno odmeva reševanje madžarskega planinca, ki je v nedeljo zvečer omahnil v globino Kotliške grape. Po tem, ko so reševalci našli njegovo truplo in ga s helikopterjem odpeljali v dolino, pa so zazvonili še pozivniki na intervencijo na smučišču Krvavec v občini Cerklje na Gorenjskem.

"Proge za včerajšnji dan so že zaprli, na njih pa je ostal smučar, ki se ni bil sposoben vrniti v dolino. K sreči sta bila v njegovi bližini v našem zavetišču na Krvavcu ravno dva naša reševalca, ki sta vskočila in poskrbela za njegov varen sestop, pomagali pa so tudi zaposleni RTC Krvavec," so sporočili z Gorske reševalne službe Kranj in se zaposlenim za pomoč zahvalili.