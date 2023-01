Smučar zapeljal s proge in trčil v uto

S Policijske uprave Celje so sporočili, da se je včeraj na Rogli huje poškodoval mladoletni smučar, ki je padel na progi. Še ena nesreča se je zgodila na Kopah, kjer se je izredno hudo poškodoval 47-letni smučar, ki je za zdaj še iz neznanih razlogov zapeljal izven smučišča, padel in trčil v uto. Hudo poškodovanega smučarja so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.