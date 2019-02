Smučarji, previdno: konec tedna tri smučarske nesreče

Kot so sporočili gorenjski policisti, so v zadnjih dveh dneh obravnavali tri smučarske nesreče. V enem primeru je šlo za padec v snežnem parku, v drugih dveh pa za padce na smučišču. Za padec v snežnem parku okoliščine kažejo na poškodbo hrbtenice pri smučarju, v drugih dveh primerih padcev pa na lažjo poškodbo glave smučarja, ki ni uporabljal smučarske čelade, in na poškodbo kolka ter mišice na nogi. Razloga za zadnja dva padca sta utrujenost in prekrižane smuči na prelomnici.

Kot opozarjajo policisti, v izogib poškodbam smučarji upoštevajte svoje zmožnosti in glede na znanje ter opremo izbirajte pravi tip proge.

Prilagodite hitrost in način smučanja svojemu znanju in razmeram na smučišču

Kot opozarjajo policisti, v izogib poškodbam smučarji upoštevajte svoje zmožnosti in glede na znanje ter opremo izbirajte pravi tip proge. Pri smučanju upoštevajte FIS pravila varnega smučanja. Predvsem prilagodite hitrost in način smučanja svojemu znanju, pripravljenosti, zasedenosti smučišč, vremenu in snežni podlagi.

Uporabljajte zaščitno čelado, ker se je pokazalo, da v nesrečah, kjer so smučarji uporabljali čelade, praviloma ni prihajalo do poškodb glave. Pod nadzorom imejte tudi opremo in vredne predmete. V vozilih ne puščajte vrednih stvari.