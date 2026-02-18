V petih urah štiri smučarske nesreče na Gorenjskem

Včeraj okoli 12.20 so bili policisti obveščeni o nesreči turne smučarke na območju Pokljuke. Med smučanjem z Blejske koče, na višini okoli 1500 metrov nadmorske višine, je padla 61-letna turna smučarka in se hudo poškodovala. Smučarki so pomoč nudili gorski reševalci GRS Radovljica in posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Hudo poškodovano smučarko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Otrok se je med smučanjem zaletel v drevo

V torek nekaj po 10. uri pa so škofjeloški policisti prejeli obvestilo o smučarski nesreči na območju smučišča Stari Vrh, v kateri je bil udeležen otrok. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je smučal pred očetom in v desnem ovinku zapeljal naravnost in se zaletel v drevo ter se telesno poškodoval," so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Otrok poškodovan na Krvavcu

O padcu otroka med smučanjem po smučišču pa poročajo tudi s Krvavca. O nesreči so bili kranjski policisti obveščeni malo po 12. uri. Otrok se je med padcem telesno poškodoval. Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila in vodijo postopek.

Na smučišču trčila dva tuja smučarja

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 15. uro obveščeni še o trku dveh tujih smučarjev med smučanjem po smučišču na območju Krvavca. Glede na ugotovitve policistov sta smučarja smučala vsak po svoji progi, nesreča pa se je zgodila, ko sta trčila smučarka in otrok, ki je smučal za očetom. Oba sta pri tem utrpela poškodbe. Na kraju so poškodovanima smučarjema prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa ju je helikopter Letalske policijske enote prepeljal v UKC Ljubljana in SB Jesenice. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek.

Le varna smuka je užitek

Te dni, ko je del slovenskih šolarjev na šolskih počitnicah, se veliko družin odpravi na smučišča. Že v prvih dneh pa gorenjski policisti zaznavajo več smučarskih nesreč. Zato vsem obiskovalcem, še posebej pa staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, policisti svetujejo, naj pazijo na otroke. Smučanje naj posamezniki prilagodijo svojemu smučarskemu znanju in sposobnostim ter upoštevajo 10 FIS pravil smučanja.

10 FIS pravil smučanja FOTO: Policija