Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V petih urah štiri smučarske nesreče na Gorenjskem

Kranj, 18. 02. 2026 12.54 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Policist na smučišču

V torek so gorenjski policisti na treh različnih smučiščih obravnavali štiri nesreče, od tega so bili trije smučarji pri padcih samoudeleženi, v enem primeru pa sta trčila smučarka in otrok. Trki ali padci so imeli za posledico večinoma hude telesne poškodbe, zato so morali poškodovance s helikopterjem prepeljati v bolnišnice.

Včeraj okoli 12.20 so bili policisti obveščeni o nesreči turne smučarke na območju Pokljuke. Med smučanjem z Blejske koče, na višini okoli 1500 metrov nadmorske višine, je padla 61-letna turna smučarka in se hudo poškodovala.

Smučarki so pomoč nudili gorski reševalci GRS Radovljica in posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. 

Hudo poškodovano smučarko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali. 

Otrok se je med smučanjem zaletel v drevo

V torek nekaj po 10. uri pa so škofjeloški policisti prejeli obvestilo o smučarski nesreči na območju smučišča Stari Vrh, v kateri je bil udeležen otrok. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je smučal pred očetom in v desnem ovinku zapeljal naravnost in se zaletel v drevo ter se telesno poškodoval," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Otrok poškodovan na Krvavcu

O padcu otroka med smučanjem po smučišču pa poročajo tudi s Krvavca. O nesreči so bili kranjski policisti obveščeni malo po 12. uri. Otrok se je med padcem telesno poškodoval. 

Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila in vodijo postopek.

Na smučišču trčila dva tuja smučarja

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 15. uro obveščeni še o trku dveh tujih smučarjev med smučanjem po smučišču na območju Krvavca. Glede na ugotovitve policistov sta smučarja smučala vsak po svoji progi, nesreča pa se je zgodila, ko sta trčila smučarka in otrok, ki je smučal za očetom. Oba sta pri tem utrpela poškodbe. 

Na kraju so poškodovanima smučarjema prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, nato pa ju je helikopter Letalske policijske enote prepeljal v UKC Ljubljana in SB Jesenice. 

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in vodijo postopek.

Le varna smuka je užitek

Te dni, ko je del slovenskih šolarjev na šolskih počitnicah, se veliko družin odpravi na smučišča. Že v prvih dneh pa gorenjski policisti zaznavajo več smučarskih nesreč. Zato vsem obiskovalcem, še posebej pa staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, policisti svetujejo, naj pazijo na otroke. Smučanje naj posamezniki prilagodijo svojemu smučarskemu znanju in sposobnostim ter upoštevajo 10 FIS pravil smučanja. 

10 FIS pravil smučanja
10 FIS pravil smučanja
FOTO: Policija

"Prilagodite hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, znanju, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajte pravila, ki veljajo na smučiščih," so poudarili na Policiji.

Na določenih smučiščih po Gorenjskem v času šolskih počitnic za varnost skrbijo tudi policisti smučarji.

smučarska nesreča smučarji smučišče gorenjska

Razbili mrežo preprodajalcev: 11 oseb pridržali, zasegli 60.000 tablet

Iz tovornih vozil ukradel za več kot 1200 evrov goriva

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Trening se mora začeti s tem
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534