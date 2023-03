Smučišče Kope: otroka pri padcu ukleščil tekoči trak

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 14.15 na smučišču Kope v občini Vuzenica poškodovala mlajša oseba, in sicer je mladoletno osebo pri padcu ukleščil tekoči trak ter jo huje telesno poškodoval. Prvo pomoč so ji nudili reševalci na smučišču.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči ter zavarovali kraj pristanka helikopterja na poligonu Radlje ob Dravi. Helikopter je poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor, še navajajo na upravi.