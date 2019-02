Snežni plazovi v Italiji ubili najmanj osem smučarjev

Črn vikend v italijanskih Alpah: zaradi snežnih plazov je umrlo najmanj osem smučarjev. V dolini Aoste so v nedeljo popoldne začeli iskati štiri pogrešane smučarje, dva Britanca in dva Francoza. Našli so tri trupla, enega Francoza še iščejo, reševanje pa otežuje nevarnost proženja novih plazov. Na istem območju je že dan prej plaz zasul belgijskega deskarja.

Po poročanju italijanskih medijev so danes našli še tri trupla, ki jih je zasul snežni plaz v dolini Aoste na Južnem Tirolskem. Trupla so našli v bližini znanega smučarskega letovišča Courmayeur, ki se nahaja nedaleč od francosko-švicarske meje. Med žrtvami sta dva Britanca in en Francoz, enega pogrešanega Francoza pa še vedno iščejo, poroča italijanski novičarski portal La Republica. Skupno so v tem vikendu plazovi v italijanskih Alpah zasuli kar osem ljudi. Med njimi je tudi deskar iz Belgije, ki je prav tako umrl med smučanjem v dolini Aoste, ostali smučarji so bili domačini, torej Italijani. Tragedija na zadnji dan počitnic Iskalno akcijo za pogrešano četverico so včeraj popoldne sprožili prijatelji, ki so zaman čakali na dogovorjenem zbirnem mestu ob iztočišču smučišča. Tragedija se je sicer zgodila na zadnji dan njihovih tedenskih počitnic v Courmayeurju, so skrušeno pripovedovali lokalnim novinarjem. Na tem predelu Alp je še vedno razglašena nevarnost snežnih plazov, poročajo italijanske reševalne službe, ki so morale včeraj za nekaj časa prekiniti iskanje četrtega smučarja, saj je bila nevarnost novih plazov prevelika.