So pogrešano Almo Novljan opazili v Ljubljani?

"Preverjali smo informacijo, da je bila oseba, podobna Almi Novljan, videna na območju Ljubljane, ki pa je do sedaj ne moremo potrditi. Zaradi tega se aktivnosti in sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi nadaljujejo," so sporočili s PU Ljubljana.

Novljanova se je 25. junija popoldne s soprogom Janezom odpravila na pohod severozahodno od Malega jezera na otoku (na področju Nacionalnega parka Mljet), nazaj pa se ni vrnila. "Okoli 13. ure se je z možem sprehajala po planinskih stezah. Na območju Velikega in Malega jezera, ki ju tudi preiskujemo, pa se je za njo izgubila vsaka sled," je konec junija povedal načelnik dubrovniške gorsko reševalne službe Marijo Begić. Izginotje je policiji prijavil njen soprog, ki je dejal, da ženi, ki sicer velja za zagrizeno planinko, ni uspel slediti. Drugi pa so 63-letnico zadnjič videli v avtokampu Đenka v Lovištu (na Pelješcu), kjer sta s soprogom dopustovala.

Na Mljetu je nato več dni potekala iskalna akcija - iskali so jo tako na kopnem kot v vodi. Pri iskanju so sodelovali prostovoljni gasilci, šest gorskih reševalcev, 10 čuvajev v nacionalnem parku in še okoli 20 policistov.

Za pogrešano Slovenko je v začetku julija stekla tudi obsežna večdnevna iskalna akcija, ena največjih v zgodovini Hrvaške. Na terenu so bile enote iz Dubrovnika, Šibenika, Makarske, Zagreba, Karlovca, Koprivnice, Vinkovcev, Reke, Krapine, Novske, pa tudi kolegi iz gorsko reševalnih služb iz sosednje Bosne in Hercegovine. Pri iskanju so sodelovali še gasilci JVP Mljet, DVD Montokuc in uslužbenci Nacionalnega parka Mljet. Iskali so jo tudi z vojaškimi helikopterji, šestimi psi in tremi brezpilotnimi letali. S plovili so prečesavali in pregledovali obalo, tehnične ekipe pa so preverjale jame v bližini.

A iz dneva v dan se je verjetnost, da bodo izginulo našli, zdela manjša. In po nekaj tednih so iskalno akcijo prekinili. Medtem svojci niso izgubili upanja. Po otoku so jo iskali sami, za vsako informacijo ponujali 10.000 evrov. Alma Novljan je pristala celo na Interpolovem seznamu pogrešanih oseb. A od nje niti do danes ne duha ne sluha.