So policisti preprečili tragedijo?

V noči na 2. decembra 2012 so prometni policisti PP Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov na območju mejnega prehoda Obrežje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so vozniku tovornega vozila s priklopnikom iz Romunije odredili preizkus. 43-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola oziroma dobra dva promila (2,12 g/kg). Voznika so odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni

nalog, so sporočili s PU Novo mesto.

Danes je bil z obdolžilnim predlogom zaradi vožnje pod vplivom alkohola priveden pred pristojno sodišče.