So zaseženi predmeti vaši? Oglasite se na PP Nova Gorica

V zvezi s predmeti se lahko oškodovanci oglasijo na Policijski postaji Nova Gorica, na naslovu Sedejeva 11. Lahko pišejo tudi na elektronski naslov PP Nova Gorica oziroma pokličejo na telefonsko številko 05 303 44 00 in preverijo, če gre morebiti za njihovo lastnino in so bili oškodovanci teh kaznivih dejanj.