Za Škofjeločana pripor. So najdeni predmeti vaši?

Škofjeloški policisti so prejšnji petek, 22. marca ponoči, zaradi kršitve hišnega pripora obravnavali Škofjeločana, ki je imel pri sebi predmete, ki verjetno izvirajo iz kaznivih dejanj.

Istega moškega so prejšnji teden policisti že obravnavali zaradi vloma v gradbena zabojnika na območju Škofje Loke in tatvine orodja.

Preiskovalni sodnik je osumljencu po dejanju odredil pripor.

Policija je posredovala fotografije najdenih predmetov. Ob tem prosijo, da preverite v kleteh, garažah in drugih prostorih, če so predmeti morebiti vaši in se z dokazili oglasite na Policijski postaji Škofja Loka.