Sobotne intervencije v gorah: zlomi, zvini in nevarno plezanje

Poročilo uprave za zaščito in reševanje ob tem našteva še nekaj drugih sobotnih posredovanj reševalcev v hribih.

Dopoldne je na Zeleniških špicah v občini Kamnik alpinist zdrsnil po pobočju in se poškodoval. Kamniški gorski reševalci so poškodovanca imobilizirali in po steni spustili do mesta, kjer ga je lahko prevzel helikopter Slovenske vojske in ga prepeljal v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Gorski reševalci so prav tako rešili dva nepoškodovana alpinista, ki sta plezala v skupini s poškodovanim.

V UKC Ljubljana so prepeljali tudi pohodnico, ki si je na območju Vrat med Rodico in Črno prstjo v občini Tolmin poškodovala gleženj in koleno. Posredovali so tolminski reševalci in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki jo je v Ljubljano prepeljala s helikopterjem.

Na pobočju Nanosa pa si je planinka zlomila nogo. Reševalci so jo oskrbeli ter jo prenesli do mesta, kjer sta jo prevzela dežurna ekipa z Brnika in helikopter Slovenske vojske. Poškodovanko je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana.

Kolesarja na Pavličevem sedlu v Logarski Dolini pa je okoli 13. ure obšla slabost. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Solčava so zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev oživljali kolesarja, vendar kljub hitri pomoči oživljanje ni bilo uspešno.