Sobotno verižno trčenje povzročil 34-letnik, ki je 'skakal po avtocesti'

V soboto okoli 20. ure so bili policisti PU Koper obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti med Koprom in Ljubljano. V nesreči je bilo udeleženih šest vozil, cesta pa je bila zaprta vse do 22.30.

Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da se je 39-letni državljan Romunije v kombiju peljal od Razdrtega proti Postojni, v vozilu pa je bil še 34-letni romunski državljan, ki je že med vožnjo iz Italije skakal po kombiju in med vožnjo odpiral vrata. Zato je voznik ustavil na odstavnem pasu, 34-letnik pa je izstopil pri zadnjih vratih in "pričel skakati po avtocesti", so sporočili s Policije.

Takrat je po avtocesti pripeljala 24-letna voznica osebnega avtomobila in močno zavrla, da ga ne bi povozila. Za njo je pripeljal 45-letni voznik, ki je prav tako močno zaviral in se umikal pešcu, nato pa trčil v vozilo 24-letnice pred sabo. V enakem sosledju so trčili še trije vozniki osebnih avtomobilov.

Državljanu Romunije je bila odvzeta prostost, prav tako mu je bila odrejena hospitalizacija. V nesreči naj bi bili sicer dve osebi lažje poškodovani.