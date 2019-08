Sodba za umor sredi ceste v Mariboru pred višjimi sodniki

Senad Softić je na predobravnavnem naroku januarja lani priznal, da je oktobra 2017 streljal na avtomobil v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune, v katerem je sedel 52-letni Rado Mitrović, katerega je sumil prijateljevanja z ženo. Vanj je ustrelil s pištolo najmanj 26-krat, zato je ta na kraju umrl.

Obenem je ranil drugega moškega v omenjenem avtomobilu in zadel mimo vozeči avtomobil, v katerem je sedela mati z otrokom. Večkrat je tudi ustrelil v zrak, s čimer je po navedbah tožilstva ogrožal tudi druge udeležence v prometu, nato pa je odložil orožje in se predal policiji.

Mariborsko okrožno sodišče ga je februarja letos spoznalo za krivega v obeh točkah obtožnice in mu izreklo za umor 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa leto in pol, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora.

To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo, zato se je to pritožilo na višino izrečene kazni. Kot je na današnjem naroku na Višjem sodišču v Mariboru povedal višji državni tožilec Zoran Klinc, ponovno predlagajo 27-letno zaporno kazen.

Softićeva zagovornica Tanja Kompara pa zahteva razveljavitev celotne sodbe in novo sojenje pred drugim sodnim senatom zaradi po njenih besedah bistvenih kršitev kazenskih določb, evropske konvencije o človekovih pravicah in ustave. Po njenih ocenah je prvostopenjsko sodišče ob izreku sodbe med drugim zanemarilo dejstvo, da je bil obdolženi jezen na žrtev, saj je bil prepričan, da mu je ta poskušal uničiti zakon. "Čutil se je izdanega in ogroženega. Priznal je uboj, ni pa priznal nagibov, ki se mu jih pripisuje," je dejala.

Okrožno sodišče je v izreku sodbe potrdilo navedbe iz obtožnice, da je v tem primeru šlo za umor iz ljubosumnosti in brezobzirnega maščevanja ter ogrožanje ljudi v okolici. Sodnica Andreja Lukeš je v obrazložitvi pojasnila, da je sodišče pri vprašanju prištevnosti obdolženega sledilo oceni komisije za fakultetna izvedenska mnenja, ki je ocenila, da je bila v kritičnem trenutku morda njegova zmožnost obvladovanja svojih dejanj nekoliko zmanjšana, a ne bistveno. Temu je sledila visoka kazen.

Da je ubil Mitrovića, je Softić na sodišču takoj priznal, ni pa se strinjal s predlagano višino kazni, vmes je tudi zamenjal odvetnika in nato poskušal na sodišču dokazati, da ni tako okruten, kot mu očita tožilstvo. Narok za izrek kazenske sankcije je tako trajal več kot leto dni.