Sodišče: Četverica kriva za smrt 77-letnika iz okolice Grosupljega

Pri višini kazni je sodnica Maja Povhe izhajala tudi iz dosedanje predkaznovanosti obtoženih. Za Marka Belcla, edinega, ki doslej ni bil obsojen, je izrekla kazen v višini devet let zapora. Marjana Brajdiča je obsodila na enotno zaporno kazen deset let in deset mesecev zapora, Mihaela Grma na enotno zaporno kazen devet let in tri mesece zapora in Marjana Grma na deset let in dva meseca zapora.

Tožilstvo je za četverico predlagalo skupno 38 let zaporne kazni.

Stanislav Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a 77-letnika niso mogli rešiti.