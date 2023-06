Sodišče ni ugodilo Abramovi zahtevi glede postavitve zagovornika po uradni dolžnosti

Abramovu se bo sicer 31. julija letos iztekel pripor, ampak to ne pomeni, da bo lahko odšel na prostost. Čaka ga namreč leto dni zapora, ker je bil na žalskem okrajnem sodišču obsojen zaradi goljufije na škodo Sarine mame Nade Veber , prestati pa mora še nekaj mesecev zapora po sodbi iz novembra leta 2021 v zadevi odrezana roka, za katero je obsojen na dve leti in pet mesecev zapora.

Pooblaščenec družine Veber Matjaž Šaloven in tožilec Gorazd Kacijančič menita, da Abramov z iskanjem novega zagovornika in s predlogom o zaslišanju svojih staršev, ki je po njuni oceni nepotrebno, zavlačuje sodni postopek, kar pa je obtoženi zanikal.

Sodnemu senatu je Sebastien Abramov predlagal zaslišanje svojih staršev, ki sta se sicer ob začetku sojenja odpovedala pričanju. Predsednica sodnega senata Marjana Topolovec Dolinšek je nato Abramova pozvala, da svoj predlog konkretizira do naslednje obravnave, ki bo v torek. Če tega ne bo storil, bo sodni senat njegov predlog zavrnil, zatem pa so predvidene zaključne besede.

Policijska preiskava smrti Sare Veber leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, obtožbe zavrača. Med preiskavo je dejal, da je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.