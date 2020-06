Sodišče oprostilo obtožene v primeru smrtne prometne nesreče na Vranskem

Tožilka Renata Inkret je obtoženim v primeru smrtne prometne nesreče na Vranskem leta 2014 očitala povzročitev splošne nevarnosti s smrtnim izidom iz malomarnosti. Na današnji obravnavi je za nekdanjega direktorja komunalnega podjetja Energetika projekt Marka Krajnca in preglednika cest Štefana Kuserbanjo tako predlagala pogojno enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, za Energetiko projekt pa pogojno plačilo v višini 10.000 evrov, prav tako s preizkusno dobo dveh let.

Sodnica celjskega okrožnega sodišča Gordana Malovič pa predlogu tožilke ni sledila in je obtožene oprostila očitanega kaznivega dejanja. Ocenila je namreč, da tožilstvo ni uspelo dokazati način, kako je do prometne nesreče sploh prišlo. Prav tako sodišče ni moglo z gotovostjo ugotoviti, ali je do nesreče prišlo na mostu čez naraslo reko Bolsko, saj policisti, ki so opravili ogled kraja nesreče, sledi vozila na vozišču pred mostom niso našli. Zagovornika Krajnca in KuserbanjeIgor Inkret inBoris Kmet namreč zatrjujeta, da umrla v reko Bolsko nista zapeljala na mostu, ki ga navaja tožilstvo, ampak na drugem kraju.

Na sodbo se je mogoče pritožiti v mesecu dni. Sorodnike umrlih, ki so vložili odškodninske zahtevke, pa je sodnica napotila na pravdni postopek.

Tragična nesreča se je zgodila septembra 2014, ko je narasli potok Bolska odnesel del brežine in službeno vozilo, s katerim sta se sodelavca AMZS Slovenije odpravljala na preventivno aktivnost.