Sodišče potrdilo zavrženje obtožbe zoper Reberca zaradi domnevnih spolnih napadov na otroka

Koprski kriminalisti so dogajanje začeli preiskovati v letu 2011, ko so opravili tudi hišni preiskavi v Ilirski Bistrici in Ljubljani. Reberca so takrat odpeljali tudi na zaslišanje k preiskovalni sodnici, tožilstvo je po zaslišanju predlagalo pripor, vendar se na sodišču s tem niso strinjali.

Koprsko tožilstvo je po končani sodni preiskavi v začetku leta 2012 proti nekdanjemu veleposlaniku vložilo obtožbo. V njej mu je očitalo, da naj bi med leti 2005 in 2007 storil tri kazniva dejanja spolnega napada na otroka. Po obtožbi naj bi storil še tri kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, na katerem naj bi bile prikazane zlorabljene mladoletne osebe.

Sodišče je večkrat razpisalo predobravnavni narok, a ga je moralo preklicati ali preložiti, šele konec marca leta 2014 se je Reberc izrekel glede svoje krivde. Čeprav se je s tožilstvom pogajal tudi o morebitnem priznanju krivde, se to ni zgodilo in začelo se je sojenje, ki je zaradi zaščite žrtev potekalo za zaprtimi vrati.

Čeprav je večkrat kazalo, da je obravnava že pred koncem, se je postopek zavlekel vse do začetka septembra lani. Izvedenci so ugotavljali prištevnost obtoženega v času, ko naj bi se zgodila kazniva dejanja, nazadnje pa je bilo za takšen razplet, kot se je zgodil, odločilno izvedensko mnenje o tem, ali je obtoženi sposoben spremljati obravnavo, so poročale Primorske novice.