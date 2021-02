Sodišče škofa oprostilo obtožb razžalitve vernice, ki je domnevno zalezovala župnika

Primer je povezan z zapletom med vernico in soboškim župnikom Goranom Kuharjem. Škof je v župnijskem listu javnost in vernike obvestil o verničinem domnevnem zalezovanju in nadlegovanju župnika."Glede na vse, kar se dogaja, ne moremo zaključiti drugače, kot da je ženska neprištevna in da nima stika z realnostjo,"pa je dodal ob opisu dogajanja za Slovenske novice.

Kuhar je na sojenju povedal, da je vernico opozarjal, naj preneha s svojimi dejanji. Tudi on je njena ravnanja označil za nenormalna in opozoril, da se nadaljujejo, saj naj bi se želela preseliti k njemu. V župnijskem listu je zapisal, da z gospo nima nobenih odnosov, da zaradi nje ne bo nikoli zapustil duhovništva, še manj pa, da bi z njo živel, ter da so vse njene govorice laži in plod pokvarjene in bolne domišljije.