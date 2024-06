Sodišče zavrglo obtožnico za načrtovanje umora skesanca Darka Nevzatovića

Odvetnika bratov sta v ugovoru navajala, da dejanje iz obtožbe ne vsebuje zakonskih elementov kaznivega dejanja poskusa umora, ker tega dejanja brata nista mogla storiti z domnevnim poskusom lociranja Nevzatovića, kar jima očita tožilstvo. Opozorila sta tudi na nesklepčnost obtožnice. Sodišče je njunima ugovoroma ugodilo in zato obtožnico zoper brata zavrglo, poroča Večer.

"Poskus kaznivega dejanja je namreč podan, ko je storilec pričel izvrševati znake kaznivega dejanja, ki pa ga ni dokončal. Če naj bi šlo v obravnavani zadevi za poskus umora, bi moral obdolženec pričeti aktivnosti za odvzem življenja, medtem ko domnevni poskus lociranja oškodovanca ni usmerjen v odvzem življenja. Zato je ravnanje po obtožbi mogoče razumeti le kot pripravljalno dejanje, s katerim se ne uresničuje znakov kaznivega dejanja. Pripravljalna dejanja so praviloma nekazniva, zato dejanje po obtožnici ni kaznivo dejanje," je v pritožbi zapisal odvetnik bratov Janko Jerman.

Tožilstvo se je na sklep o zavrženi obtožnici že pritožilo na mariborsko višje sodišče, ki pa v tej zadevi še ni sprejelo odločitve, so za Večer potrdili na specializiranem državnem tožilstvu.

V načrtovanje umora Nevzatovića naj bi bile po trditvah tožilstva in policije vpletene še štiri osebe. Po njihovih podatkih so Nevzatovića, ker je maja 2020 začel sodelovati s slovensko policijo, v matici Kavaškega klana hoteli likvidirati, prvič že avgusta 2020 v Srbiji in nato marca 2021 v Kopru, kjer je živel z ženo in hčerkama. Pri tem naj bi osumljena brata po trditvah tožilstva po Kopru iskala skesanca, nekoč člana slovenske celice črnogorskega klana, ki naj bi bila pri nas in tudi v tujini delovala od najmanj decembra 2018 do maja 2021, ko je bilo v Sloveniji aretiranih veliko osumljencev.

Ko bi ga osumljena našla, bi o tem obvestila 37-letnega srbskega državljana, ki bi nato organiziral njegov umor. Našla pa ga nista, saj ga je tedaj že varovala policija, ker se je Nevzatović bal za svoje življenje in življenje svoje družine.

Nevzatović in njegova družina so sicer v programu za zaščito prič in s spremenjeno identiteto živijo nekje v tujini.