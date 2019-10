Sodnik Omerzu kriv zalezovanja: pogojna kazen in prepoved približevanja

Predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja je sodnica Karmen Krajnc danes obsodila na šest mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo dveh let zaradi zalezovanja nekdanje ljubimke. Na sodišču so danes potekale zaključne besede, Omerzu naj bi več ur pojasnjeval svojo nedolžnost, nato pa odšel, domnevno zaradi slabega počutja. Na izreku kazni ga tako ni bilo.

Poleg pogojne kazni mu je sodišče izreklo tudi prepoved približevanja in komuniciranja z oškodovanko - dve leti se tako ne sme približati bloku, kjer živi nekdanja partnerica, in stavbi, kjer je zaposlena, piše Večer.

Sodba še ni pravnomočna, odvetnik Omerzuja pa je že napovedal pritožbo. Tožilstvo je z izrekom kazni zadovoljno.

Spomnimo, da so kriminalisti že konec leta 2016 obiskali mariborsko delovno sodišče prav zaradi obsodb o zalezovanju. Osumljeni je bil z oškodovanko dlje časa v intimnem razmerju, ko pa je slednja razmerje želela prekiniti, je Omerzu na vse pretege skušal to preprečiti. V njunih medsebojnih kontaktih, ki so potekali na različne načine, je izvršil vse znake očitanega kaznivega dejanja in tako pri oškodovanki povzročil prestrašenost in ogroženost, zaradi česar je slednja zoper njega podala predlog za pregon kaznivega dejanja, so takrat sporočili s policije.