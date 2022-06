Sodnik za 31-letnico, ki je zabodla svojega partnerja, ni odredil pripora

Večer poroča, da se bo lahko 31-letna Mariborčanka, ki je zabodla svojega partnerja, branila s prostosti.

Kot je v torek povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, so policisti moškega, ki ga je zabodla žena, pred tem dvakrat obravnavali zaradi nasilja v družini. Imel je prepoved približevanja partnerki, a je bival z njo. Na dan uboja sta se sprla, moški je bil do ženske nasilen, ona pa ga je zabodla z nožem, je še pojasnil.

Dogajanje je bilo nenavadno, saj so bili policisti sprva obveščeni o tem, da je moški z osebnim avtomobilom na Valvasorjevi ulici trčil v parkirano kombinirano vozilo. Šele ob prihodu na kraj so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni moški, ki je bil huje poškodovan in ni kazal znakov življenju. Po ugotovitvah policistov se je poskušal odpeljati v bolnišnico, a je med vožnjo podlegel poškodbam.