Sodnik za Maročana, vpletena v spolni napad, odredil pripor

Policija je sicer do 31. oktobra letos na območju Ljubljane na področju kaznivih dejanj posilstev in spolnega nasilja obravnavala 32 osumljencev, med njimi 22 državljanov Slovenije in 10 državljanov tretjih držav. Štirje osumljenci ob tem prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter Kosova, šest pa iz ostalih tretjih držav, kot sta na primer Alžirija in Maroko.