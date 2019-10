Morilcu s Titove ceste 29 let in tri mesece zaporne kazni

Na ponovljenem sojenju Senadu Softiću za umor na Titovi cesti oktobra 2017 ga je mariborsko okrožno sodišče obsodilo na 29 let in tri mesece zaporne kazni. S tem je sodišče skoraj v celoti prisluhnilo predlogu tožilstva in obtoženemu na ponovljenem sojenju izreklo celo višjo kazen, kot jo je prejel pred pritožbo. Sodba ni pravnomočna.

Okrožno sodišče je danes Senada Softića obsodilo na 29 let in tri mesece zapora za umor in povzročitev splošne nevarnosti pred dvema letoma na Titovi cesti v Mariboru. Tožilstvo je v novem sodnem postopku sicer zahtevalo kazen 30 let zapora. "Toliko ne dobijo niti vojni zločinci," je bil včeraj v sklepnih besedah ogorčen obtoženi.

V prvotnem sodnem postopku je sodišče izreklo Softiću za umor 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa eno leto in šest mesecev zapora, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo.

Spomnimo, 4. oktobra 2017 je 56-letni Softić štiri leta mlajšegaRada Mitrovićaveč kot 20-krat ustrelil kar na križišču Titove ceste in Ulice pariške komune. Pri tem je ranil tudi voznika avtomobila, Mitrovićevega sodelavca, ena krogla pa je oplazila avtomobil mlade mamice z otrokom. Tožilstvo je trdilo, da je dejanje načrtoval in da je moril iz ljubosumja ter brezobzirnega maščevanja. Softić je bil pred tem sicer obsojen na poldrugo leto zapora zaradi nasilja v družini in nelegalnega posedovanja orožja. Njegova nekdanja žena in otroci so morali večkrat pobegniti v varno hišo.

Senad Softić FOTO: Tina Švajger