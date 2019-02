Softiću za umor iz ljubosumja 26 let zapora

Obenem je ranil drugega moškega v omenjenem avtomobilu in zadel mimo vozeči avtomobil, v katerem je sedela mati z otrokom. Večkrat je tudi ustrelil v zrak, s čimer je po navedbah tožilstva ogrožal tudi druge udeležence v prometu, nato pa je odložil orožje in se predal policiji. Od takrat je v priporu.

Sodišče je v današnjem izreku sodbe potrdilo navedbe iz obtožnice, da je v tem primeru šlo za umor iz ljubosumja in brezobzirnega maščevanja ter ogrožanje ljudi v okolici. Za umor mu je izreklo 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti eno leto in šest mesecev pa zapora, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj kot je predlagalo tožilstvo.

Softić je trdil, da ga je Mitrović močno prizadel, ker mu je razdrl družino ter bil do njega aroganten in posmehljiv. Pištolo naj bi nosil pri sebi, ker se je bal za svojo varnost in imel preganjavice. "Ko ga je Mitrović zasmehoval, se je čutil ponižanega in ogroženega. Ko ga je kritičnega dne videl v križišču, se mu je utrgalo," je njegova odvetnica Tanja Kompara navedla v zaključnih besedah.