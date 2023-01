Sojenje Abramovu: predstavili medicinsko in balistično mnenje

Izvedenka sodne medicine Simona Šramek Zatler in balistični izvedenec Tomaž Korbar, ki sta pripravila omenjeno mnenje, sta povedala, da je bila Vebrova ustreljena v polsedečem položaju z iztegnjeno desno roko in z razdalje od 80 do 210 centimetrov. Nihče izmed izvedencev ni mogel potrditi, ali je imela morda namen vstati s kavča, njeno dvignjeno desno roko pa sta označila kot obrambno potezo, ne izključujeta niti možnosti, da je hotela prijeti za cev puške.

Na sojenju sta bila zaslišana tudi dva zdravnika, ki sta prišla na kraj dogodka. Oba sta zatrdila, da je bila Vebrova premaknjena, saj je ob njunem prihodu ležala na hrbtu.

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dalj časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in partnerko Julijo Adlešič že obsojen v zadevi Odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo.