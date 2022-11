Sojenje Abramovu: tokrat kot priča tudi Julija Adlešič

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in Adlešičovo že obsojen v zadevi Odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Starša Adlešičeve sta na zadnji obravnavi pričala, da je Abramov zvezo z njuno hčerjo začel leta 2013, kar pomeni, da je bil dve leti istočasno v zvezi s Saro in Julijo.

Sodni senat je v torek zaslišal štiri sorodnike Vebrove.