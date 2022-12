Sojenje domnevnim tihotapcem 300 kilogramov heroina se je le začelo

Na koprsko okrožno sodišče so prišli Aris Alibašić , Enis Kočan in Gregor Setnikar , ni pa bilo Aleksandra Vettorazzija , s katerim sodišče nima stikov, odkar so ga junija lani izpustili iz pripora. Sodni senat je sklenil, da mu bodo sodili v nenavzočnosti, pišejo Primorske novice .

V torek sta Alibašić in Setnikar po poročanju Primorskih novic ponovila, da se ne bosta zagovarjala. Kočan pa je vztrajal, da mora pred zagovorom videti, za kaj gre. Zahteval je, da mu sodišče zagotovi kopije celotnega sodnega spisa. Pri tem je vztrajal tudi po pojasnilu sodnika, da gre za več kot 5000 strani ter da bo kopiranje trajalo precej časa in zahtevalo plačilo visoke sodne takse.

Po odkritju so zabojnik brez vreč s heroinom dostavili na naslov podjetja na Škofljici. O prispelem tovoru je Vettorazzi obvestil Alibašića, ta pa Kočana. Slednja sta se skupaj s Setnikarjem z dvema kombijema pripeljala do skladišča, da bi prevzeli označene vreče, ki pa jih ni bilo več v zabojniku.

Spomnimo. Aprila 2018 so v Kopru na turški ladji zasegli 302 kilograma izjemno čistega heroina, s katerim bi lahko preprodajalci po oceni tožilstva zaslužili od 31 do 63 milijonov evrov, če bi ga prodajali na gram. 25 vreč mamila je bilo skritih v zabojniku, ki je sicer vseboval vreče lepila za keramiko. Tega je Vettorazzijevo podjetje Sarai naročilo v Iranu.

Koprski kriminalisti so zaključno akcijo izvedli maja 2019. Takrat so prijeli Alibašića in Setnikarja. Vettorazzi se jima je v priporu pridružil nekaj mesecev kasneje. Povedal je, da je bil do takrat v Nemčiji. Trojica je bila v priporu dve leti, kar je po zakonu največ, zato so jih morali junija lani izpustiti. Kočan je bil na Europolovem seznamu najbolj iskanih oseb, dokler ga 4. februarja letos niso prijeli v Španiji.

Sodnik je v torek prebral zagovor, ki ga je podal Vettorazzi med preiskavo. V njem trdi, da so mu preostali trije obtoženci začeli groziti, ko so ugotovili, da heroina ni v zabojniku. Od njega naj bi zahtevali pet milijonov evrov, v Berlinu pa naj bi ga Kočan in Alibašić tudi pretepla. Člani združbe so bili prepričani, da je heroin ukradel, je še povedal.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden.