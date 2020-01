Sojenje Ferliču zaradi divje vožnje po Mariboru upočasnjeno

Ferliču sodijo znova, ker je višje sodišče znova razveljavilo del sodbe, ki se je nanašal na povzročitev splošne nevarnosti. Novo sojenje se je začelo novembra lani, sodnica Mateja Kamenšek Gornik pa je tako že tretja zapovrstjo, ki presoja, ali je Ferlič marca 2017, ko je s pištolo streljal na Dejana Gjerkeša, za kar je bil že pravnomočno obsojen na osem let zapora, tudi povzročil splošno nevarnost. S streljanjem in divjo vožnjo je namreč po navedbah tožilstva ogrožal še življenje svoje partnerice in otroka, ki sta sedela v Gjerkeševem avtomobilu, pa tudi druge udeležence v prometu.

Okrožno sodišče je tem očitkom že dvakrat pritrdilo, a nobena sodba na drugostopenjskem sodišču ni obstala. Prvič so jo višji sodniki po poročanju časnika Večerrazveljavili zato, ker so ocenili, da tožilstvo v obtožnici v opisu kaznivega dejanja ni dovolj konkretiziralo nevarnosti za življenje ljudi, drugič pa po uradni dolžnosti, ker je sodišče po tem, ko je Ferlič na predobravnavnem naroku povzročitev splošne nevarnosti priznal, spremenilo opis očitanega dejanja.

Psihiatrinja: Ferlič zaradi posttravmatske motnje ni zmožen daljše koncentracije

Pred začetkom današnje obravnave je sodnica prejela poročilo obdolženčeve psihiatrinje, ki trdi, da ta zaradi posttravmatske motnje ni zmožen dela ali daljše koncentracije več kot 30 minut. To naj bi veljalo tudi za spremljanje sojenja, kar je sodnica danes upoštevala, napovedala pa je, da bo poskušala čim prej vpoklicati izvedenca, da preveri te trditve. Do takrat bodo obravnave trajale le pol ure.