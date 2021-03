Sojenje Gaspetiju: 'Svojega ravnanja se je zavedal'

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z glavno obravnavo nadaljevalo sojenje Petru Gaspetiju , ki ga obtožnica bremeni trojnega umora na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Gaspeti naj bi namreč 13. junija v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste.

Po tem, ko je sodnicaMarjeta Dvornik na današnji obravnavi zavrnila predlog zagovornika o izločitvi javnosti s pričanja izvedencev, sta danes svoje ugotovitve o primeru predstavila medicinski in psihiatrični izvedenec. Sodni izvedenec za medicinoTomaž Zupanc, ki je bil tudi na ogledu kaznivega dejanja, je opisal poškodbe, ki so jih utrpele žrtve.

Vsem trem so bile poškodbe po njegovih besedah prizadejane na podoben način in z istim ostrim koničastim predmetom, verjetno z nožem, ki so ga našli na kraju tragedije. Pri stricu in dedku so smrtne poškodbe našli tako na vratu kot na prsnem košu, pri babici le na vratu, še nekaj ureznin pa je imela na stegnu. Iz obrambnih poškodb je bilo razvidno, da sta se dedek in babica skušala braniti. Je pa v odgovoru na vprašanje zagovornika Anžeta Mlinariča izvedenec pojasnil, da poškodb ni primerjal z obliko noža.

Sodni izvedenec za področje psihiatrije Dragan Terzič je na osnovi dostopnih informacij, zaslišanj svojcev in tudi opravljenega kliničnopsihološkega pregleda obdolženemu pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo.

Pri prvi gre za distanciranost osebe od ljudi v svojem okolju. Po navadi nimajo veliko prijateljev in komunicirajo na daljavo. Čustveno gre za razmeroma hladne in nedostopne osebe, neodzivne na kritike. Praviloma nimajo partnerskih odnosov in se ukvarjajo s samotarskimi dejavnostmi, je pojasnil Terzič. Ravno te osebnostne značilnosti je opazil tudi pri obdolženem.

Narcisistična motnja pa velja za tiste ljudi, pri katerih je v ospredju občutek, da so nekaj posebnega in da bi lahko v življenju veliko dosegli, a so zavistni in preobčutljivi za kritike, lahko pa tudi arogantni. Pomembna značilnost obeh motenj pa je pomanjkanje empatije, je povedal izvedenec.

'Svojega ravnanja se je zavedal'

Obdolženi je sicer imel manjše težave z nadzorom nad svojim ravnanjem, a kljub omenjenima motnjama Terzič ocenjuje, da v času kaznivega dejanja njegova zmožnost presoje ni bila bistveno zmanjšana. Prav tako ni zaznal afektivne simptomatike ali prisotnosti psihoaktivnih substanc, tudi ne vpliva psihotičnih doživljanj ali panaroidnih blodenj, je povedal. Tako Terzič ocenjuje, da se je Gaspeti svojega ravnanja absolutno zavedal.

Dodatnih dokaznih predlogov danes nista podala ne zagovornik ne tožilkaMaša Podlipnik. Je pa prvi ponovil, da vztraja pri dokaznem predlogu za postavitev novega izvedenca psihiatrične stroke, čemur je tožilka oporekala, saj da je bilo Terzičevo mnenje strokovno utemeljeno.

Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 12. aprila.