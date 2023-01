Sojenje v zadevi Balkanski bojevnik: krivdo priznalo še osem obtožencev

Gončinova pa je dodala, da je bil ključni faktor priznanje vseh obdolžencev, razen enega – Đemajli Mandžuka krivde že prejšnjič ni priznal. " Ta obdolženec še ni šel na prestajanje zaporne kazni in se bo moral tja odpraviti po našem predlogu. Predlagali smo triletno zaporno kazen in tudi pri njemu je specifika denarna kazen, ki je po oceni tožilstva dovolj visoka, obdolženec pa je nanjo tudi pristal ."

Tožilki Blanka Žgajnar in Mateja Gončin sta povedali, da sta zadovoljni z zaključkom kazenskega postopka. " Potem ko je Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo, vrnilo v ponovno sojenje, pri tem smo bili omejeni na dveletni rok, smo danes na tem, da bo kazenski postopek, ki se je začel leta 2010, pravnomočno zaključen. Obdolženi so odločilno prispevali k temu, priznali so krivdo, kar pove tudi to, da si tožilstvo in s kolegico nisva zgodbe izmišljevali od 2010 naprej in zadovoljni sva tudi glede kazni. Predlagali smo kazni v višini že prestanih zapornih kazni in obdolženi so to sprejeli," je dejala Žgajnarjeva.

Prva sta krivdo priznala Tošić in Remškar

"Dovolj je bilo." S temi besedami je v četrtek po prihodu s sodišča Dragan Tošić odgovoril na vprašanje, zakaj se je odločil priznati krivdo. Po 13 letih od prvega sojenja, ko je bil prvič obsojen, drugič pa oproščen, je Tošić zdaj skesanec, ki pravi, da je to naredil za svojo družino. Krivdo je priznal tudi Jakob Remškar, eden od akterjev, ki jim je sodišče v preteklosti prisodilo najvišje kazni. Sodnica je njuno priznanje sprejela, obramba in tožilstvo razpleta nista želela komentirati.

Gre za že tretje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Primer bi sicer zastaral decembra, poleg tega je bila večina dokazov izločenih, a kljub temu se je očitno vodja kriminalne združbe odločil krivdo priznati. Tožilstvo je za Tošiča zahtevalo 15 let zapora, odsedel je šest let in pol. S priznanjem krivde je odkorakal na prostost.

Odločitev Tošića in Remškarja sicer ni presenetljiva, potem ko je sodni senat pod vodstvom Marjete Dvornik pred dvema tednoma izločil del dokazov, ki so jih slovenski pravosodni organi pridobili v Srbiji. Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narkokralja Darka Šarića, Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in Italiji.

Tožilka Blanka Žgajnar je komentirala, da je bila odločitev pričakovana. Ob tem je spomnila, da je slovensko vrhovno sodišče novembra 2021 razveljavilo pravnomočno sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, saj se je opiralo na dokaze, ki jih je Policija po presoji sodišča pridobila nezakonito.

Spomnimo

Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvoobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo. Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina skupaj z domnevnim vodjo združbe Draganom Tošićem oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.

A je nato vrhovno sodišče pred slabim letom sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je Policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Na dan, ko so vrhovni sodniki razveljavili sodbo, so morali pet obsojenih, ki so še prestajali kazen, izpustiti iz zapora, preostali pa so kazen takrat že odsedeli.