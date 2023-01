V sojenju v zadevi Kavaški klan so na zatožno klop sedli še trije obtoženci, ki jim tožilstvo očita, da so v okviru hudodelske združbe prevažali prepovedane droge. Dva sta bila za podobna kazniva dejanja že obsojena v sosednji Avstriji. Zagovornik Marka Radomana tako vztraja, da je njegova stranka že odsedela zaporno kazen, in zahteva, da ga slovensko sodišče oprosti.