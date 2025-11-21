Prostitucija na Krasu: Italijana med 'obiskom' prekinili policisti

Obtoženim Simonu Macarolu , Danijelu Guštinu , Boštjanu Zahrastniku in Stanku Kutnjaku specializirano tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, ki naj bi ga zagrešili v hudodelski združbi, Macarolu pa še pranje denarja. Po obtožnici naj bi izkoriščali 18 prostitutk iz različnih držav.

Eden od njiju je povedal, da je za nočni klub izvedel na internetu. S prijatelji je večkrat prišel, najprej iz radovednosti. Tam je bilo vedno šest ali sedem deklet, izbrali so si lahko tisto, ki jim je bila najbolj všeč. Tarif niso imele, sam pa jim je za spolne odnose plačal največ 100 evrov, je pričal. Zatrdil je, da deklet ni nihče silil v to, kar so počele.

Koprski kriminalisti so tudi s prikritimi ukrepi dlje časa spremljali dogajanje v nočnem klubu Klet v Križu, vse do avgusta leta 2017, ko so izvedli zaključno akcijo in v klubu poleg prostitutk presenetili več gostov. Med njimi sta bila tudi italijanska upokojenca, ki sta pričala na četrtkovem naroku.

Njegov prijatelj je dejal, da je bil v omenjenem klubu štirikrat. Dvakrat je imel spolne odnose z isto prostitutko, ker je bila tretjič "zasedena", se je z drugim dekletom le pogovarjal. Ko je prišel četrtič, je bil z dekletom v sobi komaj kakšno minuto, ko so prišli policisti. "Močno so razbijali po vratih, prestrašil sem se," je povedal. Dekletom je denar pustil na nočni omarici, od 150 do 200 evrov.

Oba sta povedala, da so dekleta običajno prisedla in ponudila spolne storitve. Ključ sobe jim je dal Macarol ali kdor ga je nadomeščal, sta zatrdila. Preden so lahko šli v sobo, so morali Macarolu ali tistemu, ki je bil v baru, plačati od 60 do 70 evrov.

Obtoženi Guštin je na te trditve odgovoril, da niso plačali za sobo, ampak le konzumacijo za pijačo. "Plačali so tisto, kar so popili," je zatrdil. Če je dekle popilo dve pijači, je bilo to že 60 evrov. Italijana pa sta povedala, da računa nista dobila oziroma vzela, tako da nista vedela, kaj je pisalo na njem.

Tožilec Jože Levašič je pojasnil, da v obtožnici ne piše, da bi morali moški plačati za sobo, temveč da so jih dekleta prepričala, da so jim plačali pijačo za 60 do 70 evrov, šele nato so lahko šli z njimi v sobo.

Na sojenju so že zaslišali več žensk, ki so delale v Križu. Obravnava se bo nadaljevalo sredi decembra, ko je prek video konference predvideno zaslišanje še ene od oškodovank, začela pa se bodo tudi zaslišanja tajnih delavcev policije, ki so v klubu zbirali dokaze.