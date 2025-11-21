Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Prostitucija na Krasu: Italijana med 'obiskom' prekinili policisti

Koper , 21. 11. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
22

Na koprskem okrožnem sodišču se je v četrtek nadaljevalo sojenje četverici, obtoženi, da je v Križu na Krasu služila z izkoriščanjem prostitutk. Pričala sta italijanska upokojenca, ki sta potrdila, da sta večkrat obiskala nočni klub v Križu ter tam plačala za spolne odnose. Njun zadnji obisk na Krasu se je končal, ko so v klub vdrli policisti.

Obtoženim Simonu Macarolu, Danijelu Guštinu, Boštjanu Zahrastniku in Stanku Kutnjaku specializirano tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, ki naj bi ga zagrešili v hudodelski združbi, Macarolu pa še pranje denarja. Po obtožnici naj bi izkoriščali 18 prostitutk iz različnih držav.

Na predobravnavnih narokih v letu 2023 so obtoženi zanikali krivdo, na začetku sojenja marca letos pa se niso zagovarjali.

Prikriti ukrepi

Koprski kriminalisti so tudi s prikritimi ukrepi dlje časa spremljali dogajanje v nočnem klubu Klet v Križu, vse do avgusta leta 2017, ko so izvedli zaključno akcijo in v klubu poleg prostitutk presenetili več gostov. Med njimi sta bila tudi italijanska upokojenca, ki sta pričala na četrtkovem naroku.

Eden od njiju je povedal, da je za nočni klub izvedel na internetu. S prijatelji je večkrat prišel, najprej iz radovednosti. Tam je bilo vedno šest ali sedem deklet, izbrali so si lahko tisto, ki jim je bila najbolj všeč. Tarif niso imele, sam pa jim je za spolne odnose plačal največ 100 evrov, je pričal. Zatrdil je, da deklet ni nihče silil v to, kar so počele.

Spolne delavke
Spolne delavke FOTO: Shutterstock

Njegov prijatelj je dejal, da je bil v omenjenem klubu štirikrat. Dvakrat je imel spolne odnose z isto prostitutko, ker je bila tretjič "zasedena", se je z drugim dekletom le pogovarjal. Ko je prišel četrtič, je bil z dekletom v sobi komaj kakšno minuto, ko so prišli policisti. "Močno so razbijali po vratih, prestrašil sem se," je povedal. Dekletom je denar pustil na nočni omarici, od 150 do 200 evrov.

Oba sta povedala, da so dekleta običajno prisedla in ponudila spolne storitve. Ključ sobe jim je dal Macarol ali kdor ga je nadomeščal, sta zatrdila. Preden so lahko šli v sobo, so morali Macarolu ali tistemu, ki je bil v baru, plačati od 60 do 70 evrov.

Obtoženi Guštin je na te trditve odgovoril, da niso plačali za sobo, ampak le konzumacijo za pijačo. "Plačali so tisto, kar so popili," je zatrdil. Če je dekle popilo dve pijači, je bilo to že 60 evrov. Italijana pa sta povedala, da računa nista dobila oziroma vzela, tako da nista vedela, kaj je pisalo na njem.

Tožilec Jože Levašič je pojasnil, da v obtožnici ne piše, da bi morali moški plačati za sobo, temveč da so jih dekleta prepričala, da so jim plačali pijačo za 60 do 70 evrov, šele nato so lahko šli z njimi v sobo.

Na sojenju so že zaslišali več žensk, ki so delale v Križu. Obravnava se bo nadaljevalo sredi decembra, ko je prek video konference predvideno zaslišanje še ene od oškodovank, začela pa se bodo tudi zaslišanja tajnih delavcev policije, ki so v klubu zbirali dokaze.

prostitucija kras sojenje
Naslednji članek

Material na projektu drugi tir tarča tatov: kamere ujele storilce

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
21. 11. 2025 10.37
je bilo in bo..nedokazljiv,nerešljivo..rekla kazala..če ni na javnem mestu...in????
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
21. 11. 2025 10.18
+2
Pa ne no!
ODGOVORI
2 0
Wolfman
21. 11. 2025 10.11
+0
Kdo še danes plača za seks? Res morš bit bednik.
ODGOVORI
3 3
supergigi
21. 11. 2025 10.10
+3
Haha uboga Italijana. Ujeta ravno med spolnim aktom 🤣🤣
ODGOVORI
5 2
Potouceni kramoh
21. 11. 2025 10.07
+6
Zelo rad grem v kupleraj da se malo znebim vseh teh viškov dnarja.
ODGOVORI
7 1
kokicas
21. 11. 2025 10.03
+11
Pri nas nimamo niti prostitucije urejen, tako slaba ponudba kot je pri nas ni nikjer v evropi. Praktično nemogoče je sploh kaj normalnega pri nas za dobiti tako slabo poslovanje imamo v tej panogi
ODGOVORI
12 1
Agartha enjoyer
21. 11. 2025 10.01
+3
Ceneje je pri nas. Ne pa da rabiš vstopnino plačati koker v avstriji.
ODGOVORI
6 3
mikiki
21. 11. 2025 09.51
+4
najstarejša obrt in še to nimamo pošlihtano, kako bi kaj druga imeli, sramota poglejte malo čez mejo, Belgija, Nizozemska da ne naštevam majn je posilstev, še invalidi dobijo nakazila za obisk bordelov, kot da seksati ni osnovna potreba tako kot hrana in pijača, ne bluzite in že enkrat to uredite sramota za državo
ODGOVORI
7 3
x2f3y1q0đ5
21. 11. 2025 10.20
+1
Seveda, pri nekaterih je seks osnovna potrebe, ker sicer umrete...
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
21. 11. 2025 10.39
Se strinjam, kaj je s tem narobe, prostitucija postane legalna, pobira se davke, delavci zavarovani. Ampak seveda se bo najdu Primc, k bo rekel, da njegovi sončki pa že ne bojo gledal tega anede, v resnici pa zihr hod na kšne zabave, ampak pšššt ! To se ne sme vede4t uradno, neuradno pa svašta. tako bi bila zavarovana, bolezni pod kontrolo, turizma še več in tako dalje...ampak pozabil sem, Slovenija bog ne daj, da sprejme kake reforme, to ne bo šlo, zna sprejemati samo škodljive ameriške korporacije in platforme k družbi ultra škoduejo...ampak vse za svobodno gospodarsko pobudo anede, pa tud če delavski razred nima za burek, pa še to si bil med korono kaznovan ga zunej jest !
ODGOVORI
0 0
gobbi
21. 11. 2025 09.49
+5
Pred to kletjo je bila tam gostilna Kraški hram, očitno se s kraškimi dobrotami ni dovolj zaslužilo in je bilo potrebno pripeljati sladice iz vzhoda..
ODGOVORI
5 0
Colgate
21. 11. 2025 10.22
+0
@gobi Večinoma so bile tam Romunke in Srbkinje. Tako mi je kolega rekel, ker pozna lastnika. Prostitucijo kot posel bi morali urediti kot v Avstriji ali pa Nemčiji. Ženska odpre s.p. plačuje prispevke, se redno testira in vse je legalno
ODGOVORI
1 1
mastablasta
21. 11. 2025 10.37
+še vrtec imajo ponekod urejen
ODGOVORI
0 0
Rookoko
21. 11. 2025 09.43
+2
Kdo potemtakem placa, Italian ali policisti?
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 09.51
+2
Da men to naredi... Kr policaja prepognem pa nafilam ko papriko.
ODGOVORI
4 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
21. 11. 2025 10.01
+3
TI 💨 ne smeš, pa bi jih nafilal , @but_the_...
ODGOVORI
3 0
FIRBCA
21. 11. 2025 09.40
+3
ceneje kod doma
ODGOVORI
4 1
krjola
21. 11. 2025 09.29
+3
sam te Italjani so pa res ena sprijena in bolana družba...kva je s tem folkom?
ODGOVORI
8 5
roten
21. 11. 2025 09.27
+3
A dej ne navijati kje je bil Stane prej v službi aja bil je ministrant da o drugih ne govorim
ODGOVORI
3 0
Killing of Hind Rajab
21. 11. 2025 09.25
+11
ne vem zakaj to ne legalizirajo kot v Avstriji...več kontrole in predvsem ženske so bolj varne...nihče jih ne more siliti in mučiti...če je to njihova izbira pa ni nič spornega.
ODGOVORI
12 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
21. 11. 2025 09.30
+1
👍🥂🤝
ODGOVORI
2 1
Truth
21. 11. 2025 09.14
+0
Dodatna storitev za isto ceno. Adrenalinsko dozivetje. :)
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363